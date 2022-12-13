Кембриджский словарь расширил определение слова "женщина"

Кембриджским словарем английского языка было расширено определение слова "женщина", в которое были включены взрослые, определяющие себя женщинами, даже если они были другого пола при рождении, сообщает Zakon.kz.

На сайте словаря приводятся два примера употребления слова "женщина" в этом контексте: первое — это женщина — взрослый человек женского пола; согласно второму — это люди, которые определяют себя женщиной, "даже если им при рождении приписали другой пол".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает неправильным, когда власти отдельных штатов США запрещают операции по смене пола, а также блокаторы полового созревания для детей.

5 декабря, Оксфордский словарь английского языка выбрал выражение "режим гоблина" словом 2022 года. Эксперты определили "режим гоблина" как "бесцеремонное потворствование собственным желаниям, лени и жадности" при отказе соответствовать нормам общества.

