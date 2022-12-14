ДТП с участием 4 машин произошло на Восточной объездной дороге в Алматы

Еще одно ДТП произошло на Восточной объездной дороге. В аварию оказались вовлечены 4 автомобиля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Toyota Carina E двигался в северном направлении по Восточной объездной дороге и начал поворот на улицу Брянскую. Пикап Kia Frontier двигался следом за ним. Его водитель не успел отреагировать на маневр Toyota и врезался в него сзади.

Toyota выбросило с дороги, пострадавшему пассажиру вызвали скорую.

Скорая приехала, ее водитель начал парковаться. В этот момент, в него на высокой скорости врезался следовавший за ним следом автомобиль Audi RS 6. После удара неуправляемый Audi отбросило на трассу, где он врезался еще и в Toyota Chaser, двигавшийся также в попутном направлении.

В этом ДТП никто серьезно в ДТП не пострадал.





Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz



Фото: Zakon.kz

