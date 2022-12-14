Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Байден подписал закон о признании однополых браков

Байден подписал закон об однополых браках Фото: Insgram/President Biden
Президент Джо Байден 14 декабря подписал закон, закрепляющий на федеральном уровне статус однополых и межрасовых браков в США, сообщает Zakon.kz.

Во время подписания закона на лужайке Белого дома Байден сказал, что верховный суд "впал в крайность", допустив оценку, которая привела к необходимости принятия закона, пишет РИА Новости.  

"Конгресс реагирует, потому что впавший в крайность верховный суд забрал право у миллионов американцев, которое существовало полвека. (...) Любовь есть любовь, права есть права, правосудие есть правосудие. Это фундаментальные вещи, которые важны для американцев", – сказал президент США.

Также Байден выступил в защиту "трансгендерных детей". По его словам, их правам угрожают предлагаемые на уровнях штатов законы, которые вводят уголовную ответственность для врачей, оказывающих детям услуги, направленные на смену пола.

"Мы должны защитить этих детей, чтобы они знали, что любимы, мы на их стороне и говорим, что они могут искать себя", – заявил Байден.

29 ноября сообщалось о том, что группу "Тату" обвинили в увеличении числа однополых пар. 

Читайте также

Заболеваемость коронавирусом за сутки заметно выросла в Казахстане

Рыболовное судно три недели сидит на мели в Атырау

Сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2022

Павел Покровский
Байден Джо США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог дала прогноз на новый год
Астролог Аканова рассказала, чего ждать знакам зодиака в 2023 году
Стало известно, с какой целью приехал в Казахстан один из богатейших людей планеты
Стало известно, с какой целью приехал в Казахстан один из богатейших людей планеты
курсы валют
Курсы валют на 13 декабря в обменниках Казахстана
гороскоп
Топ-5 знаков зодиака, которые столкнутся с финансовыми трудностями в 2023 году
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления