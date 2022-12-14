Байден подписал закон о признании однополых браков

Президент Джо Байден 14 декабря подписал закон, закрепляющий на федеральном уровне статус однополых и межрасовых браков в США, сообщает Zakon.kz.

Во время подписания закона на лужайке Белого дома Байден сказал, что верховный суд "впал в крайность", допустив оценку, которая привела к необходимости принятия закона, пишет РИА Новости.

"Конгресс реагирует, потому что впавший в крайность верховный суд забрал право у миллионов американцев, которое существовало полвека. (...) Любовь есть любовь, права есть права, правосудие есть правосудие. Это фундаментальные вещи, которые важны для американцев", – сказал президент США.



Также Байден выступил в защиту "трансгендерных детей". По его словам, их правам угрожают предлагаемые на уровнях штатов законы, которые вводят уголовную ответственность для врачей, оказывающих детям услуги, направленные на смену пола.



"Мы должны защитить этих детей, чтобы они знали, что любимы, мы на их стороне и говорим, что они могут искать себя", – заявил Байден.

29 ноября сообщалось о том, что группу "Тату" обвинили в увеличении числа однополых пар.

