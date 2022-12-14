От 2 до 18 лет тюрьмы получили обвиняемые в причастности к теракту в Ницце

Парижский специальный суд 13 декабря приговорил к тюремным срокам от 2 до 18 лет восьмерых обвиняемых в причастности к теракту в Ницце , сообщает Zakon.kz.

14 июля 2016 года Мохамед Бухлель врезался на грузовике в толпу, собравшуюся на Английской набережной, прежде, чем был застрелен полицией. 86 человек погибли и более 400 пострадали. Жертвами теракта стали четыре казахстанки. Истцами на судебном процессе выступили более 2500 человек, передает Euronews.

Самые суровые приговоры – восемнадцать лет тюрьмы – получили Чокри Шафруду и Мохамеду Грайебу, осужденные за создание преступного террористического сообщества. По мнению следствия и суда, они были тесно связаны с совершившим теракт 30-летним выходцем из Туниса и помогли ему как в разработке, так и в реализации преступного проекта.

Третьего обвиняемого, Рамзи Арефа, приговорили к 12 годам лишения свободы за преступное сообщество без квалификации "терроризм" и торговлю оружием. Остальных пятерых обвиняемых по тем же статьям приговорили к тюремному заключению от двух до восьми лет.

Ответственность за теракт 14 июля 2016 года в Ницце взяла на себя запрещенная в Казахстане террористическая организация "Исламское государство".