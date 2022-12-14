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Пленарное заседание Мажилиса – 14 декабря 2022 года

Пленарное заседание Мажилиса – 14 декабря 2022 года Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 14 декабря проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят проекты законов:

  • Об органах военной полиции" (первое чтение).
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам органов военной полиции (первое чтение).
  • О профессиональных квалификациях (первое чтение).
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профессиональных квалификаций (первое чтение).
  • О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК (первое чтение).
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК (первое чтение).
  • О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК (первое чтение).
  • О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанному 8 мая 2015 года.
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции (второе чтение).

Также рассмотрят изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента РК в проект закона "О контроле специфических товаров" и в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам контроля специфических товаров".


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