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Асаин Байханов дал распоряжение по Экибастузу: Чтобы потеплели не только жилища горожан

Экибастуз Фото: gov.kz
13 декабря аким Павлодарской области Асаин Байханов провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий аварии на теплосетях в Экибастузе, сообщает Zakon.kz.

Глава региона заявил, что не должно быть жалоб на сотрудников городских коммунальных служб, отвечающих на вопросы горожан. 

"Я распорядился, чтобы потеплели не только жилища горожан, но и голоса тех, к кому экибастузцы обращаются за помощью. Жалоб на хамство диспетчеров оперативных служб или сотрудников городских коммунальных структур быть не должно. Все ответственные лица, включая руководство АО "ЦАЭК" (собственника ТЭЦ и тепловых сетей), остаются в Экибастузе до полной ликвидации последствий аварии".Аким Павлодарской области Асаин Байханов


По словам акима Павлодарской области заседания теперь проходят не на ТЭЦ, а в городском акимате, который из-за ЧС тоже оставался без отопления. Сюда тепло вернулось, как и в экибастузские многоэтажки.

"Да, для остаточных ремонтных работ на внутриквартальных сетях сейчас еще приходится проводить отключения, но они краткосрочные. ТЭЦ запускает еще два котла, станция рассчитывает в ближайшее время устранить разбалансировку системы и недогрев", – сказал Асаин Байханов.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС, тогда, по предварительным данным, город с 150-тысячным населением остался без тепла в результате сбоя в работе одной из ТЭЦ.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

6 декабря председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь.

7 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательный анализ просчетов по ЧП в Экибастузе.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

11 декабря появились видео ремонта теплосетей в Экибастузе, работа идет полным ходом. 


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