Асаин Байханов дал распоряжение по Экибастузу: Чтобы потеплели не только жилища горожан
Глава региона заявил, что не должно быть жалоб на сотрудников городских коммунальных служб, отвечающих на вопросы горожан.
"Я распорядился, чтобы потеплели не только жилища горожан, но и голоса тех, к кому экибастузцы обращаются за помощью. Жалоб на хамство диспетчеров оперативных служб или сотрудников городских коммунальных структур быть не должно. Все ответственные лица, включая руководство АО "ЦАЭК" (собственника ТЭЦ и тепловых сетей), остаются в Экибастузе до полной ликвидации последствий аварии".Аким Павлодарской области Асаин Байханов
По словам акима Павлодарской области заседания теперь проходят не на ТЭЦ, а в городском акимате, который из-за ЧС тоже оставался без отопления. Сюда тепло вернулось, как и в экибастузские многоэтажки.
"Да, для остаточных ремонтных работ на внутриквартальных сетях сейчас еще приходится проводить отключения, но они краткосрочные. ТЭЦ запускает еще два котла, станция рассчитывает в ближайшее время устранить разбалансировку системы и недогрев", – сказал Асаин Байханов.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС, тогда, по предварительным данным, город с 150-тысячным населением остался без тепла в результате сбоя в работе одной из ТЭЦ.
Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.
4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.
6 декабря председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь.
7 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательный анализ просчетов по ЧП в Экибастузе.
Режим ЧС отменили 8 декабря.
11 декабря появились видео ремонта теплосетей в Экибастузе, работа идет полным ходом.