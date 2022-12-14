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Алматинцев предупредили об опасных водоемах

Алматинцев предупредили об опасных водоемах Фото: ДЧС Алматы
По информации ДЧС, на территории Алматы имеется 10 водоемов, представляющих угрозу в зимний период, сообщает Zakon.kz.

В Турксибском районе  – Аэропортовское озеро, заводи реки Карасу, озеро Пархач, пруд в микрорайоне Кайрат.

В Жетысуском районе – Первомайские пруды в микрорайоне Кемел.

В Медеуском районе – безымянный водоем в микрорайоне Колсай, озеро Юннатское в микрорайоне Сулусай.

В Алатауском районе – озеро в микрорайоне Томирис, пруд в микрорайоне Карасу, пруд в микрорайоне Байбесык.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водоемах в зимний период, районными управлениями по ЧС совместно с акиматами районов на водоемах (прудах), подверженных чрезвычайным ситуациям, установлены 22 запрещающих знака "Осторожно, тонкий лед!", "Рыбная ловля запрещена!". 

Основные правила безопасности в зимний период:

  • не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости;
  • запрещается переходить или проезжать в не огражденных и не охраняемых участках водоемов;
  • запрещается пробивать лунки для рыбной ловли и других целей;
  • не выходите на лед в одиночку;
  • не проверяйте прочность льда ногой;
  • будьте осторожны, под снегом могут быть полыньи, трещины или лунки;
  • если под вами затрещал лед и появились трещины, не пугайтесь и не бегите от опасности, плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопасное место;
  • если попали в полынью, не поддавайтесь панике, наползайте на лед с широко расставленными руками;
  •  при спасении действуйте быстро, решительно, но предельно осторожно. Подавайте спасательный предмет с расстоянием 3-4 метра.

13 декабря ледяной поток снес ограждение на реке Есентай в Алматы.

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