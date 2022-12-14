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Дорожники ВКО устраняют последствия схода снежных лавин

Дорожники ВКО устраняют последствия схода снежных лавин Фото: pixnio
Ночью на автодороге республиканского значения "Усть-Каменогорск – Алтай – Катон-Карагай – Рахмановские ключи" произошел самопроизвольный сход снежных лавин на километрах 62-63, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖол", было принято решение о введении ограничения движения для всех видов автотранспорта на участке от села Ушановское до города Алтай.

Дорожники приступили к снегоочистительным работам. К данному часу они продолжают устранять последствия непогоды.

"Работы ведутся в усиленном круглосуточном режиме. Так, на территории ВКО задействовано порядка 90 единиц специальной техники и 130 дорожников".  Пресс-служба "КазАвтоЖол"

Как отметили в компании, дорожники продолжают оказывать содействие автомобилистам, оказавшимся в снежном плену.

13 декабря ограничение движения вводилось порядка четырех раз на трассах "Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница России", "Усть-Каменогорск – Семей" и "Усть-Каменогорск – Алтай - Катон-Карагай – Рахмановские ключи". 

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