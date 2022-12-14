День мощной позитивной энергетики: опубликован самый точный гороскоп на 14 декабря

14 декабря 2022 года – день мощной позитивной энергетики. По словам экспертов по звездам, в этот день правильный настрой и активные действия помогут в исполнении даже тех желаний, которые казались несбыточными, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, астрологи предупреждают, что именно сегодня нужно избавляться от всего ненужного в своей жизни – от вредных привычек, неприятных воспоминаний и застарелых обид.

Важно в течение дня концентрироваться на картине желаемых перемен, направляя на мечту всю энергию. Визуализация будущего должна быть яркой, наполненной позитивом, "прорисованной" до малейших мелочей.

Овен

Девиз этого дня для Овнов – позитивное мышление.

Если вы хотите приятных перемен, не "скатывайтесь" в апатию и негатив. Активно думайте о хорошем, результаты можно будет увидеть очень скоро.

Телец

Этот день Тельцам рекомендуют провести в кругу близких и родных.

Особенно ваши забота и внимание нужны старшим родственникам, уделите им время.

Близнецы

Третий день недели для Близнецов не будет тяжелым.

Только не хватайтесь сразу за несколько дел. Лучше распределить занятия по важности. Аккуратность и методичность в рабочих задачах помогут избежать серьезной ошибки.

Рак

В середине недели Раков может "накрыть" плохим настроением.

Единственным действенным "лекарством" станет любимое дело. Это может быть работа или увлечение. Если выберете работу, то не только справитесь с апатией, но и сможете хорошо заработать.

Лев

Львы так много работают, что совсем забыли о друзьях.

В день солнечного затмения найдите время пообщаться с теми, кто дорог, – это подарит мощный заряд позитива. Очень внимательно выполняйте все производственные задачи, велика опасность совершить ошибки, которые сложно будет исправить.

Дева

Девам рекомендуют не пытаться разбирать свои промахи.

Самокопание не принесет результата, зато есть риск понизить самооценку. Используйте энергию дня для "моделирования" желаемых перемен.

Весы

Если Весы последуют советам астрологов и будут думать о планах на будущее, им советуют объективно оценивать свои силы.

Будет обидно не достичь желаемого из-за нехватки моральных или физических ресурсов.

Скорпион

Скорпионам в этот день показан отдых, поэтому им рекомендуют не работать, если есть такая возможность.

Вам нужно уединиться. Прогулка на природе наполнит силами, также возможны новые идеи и озарения.

Стрелец

У Стрельцов наступило время выбирать те цели, которые нравятся только им, а не делать что-то только потому, что так принято или так сложилось.

Если будете следовать желаниям лишь из соображений моды или престижности, достичь их не выйдет.

Козерог

Козерогам советуют сохранять концентрацию и осознанность, когда они будут загадывать желания.

Вас может удивить, если они начнут сбываться не в том виде, в каком вы себе их представляли.

Водолей

Водолеям рекомендуют избегать серьезных решений сегодня.

Высока вероятность того, что они не приведут к желаемому результату. Даже если на вас будут "давить" сроки или обстоятельства, найдите возможность перенести важные моменты на потом.

Рыбы

Рыбам в этот день очень пригодится блокнот, куда стоит записывать все идеи, которых может быть очень много.

Не нужно пытаться анализировать и делить их по важности, просто фиксируйте все, что придет в голову. Среди этих посланий подсознания окажется блестящий вариант для начала жизненных перемен.

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