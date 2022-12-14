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Законодательство РК

В Казахстане расширят полномочия военной полиции

Казахстан Мажилис законопроект военная полиция Фото пресс-службы МО РК
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 14 декабря депутаты одобрили в первом чтении проект закона "Об органах военной полиции" и пакет сопутствующих поправок, расширяющих полномочия военной полиции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, в связи с динамично меняющейся обстановкой в мире, спектром новых вызовов и угроз целостности государства, внутренних и внешних факторов, влияющих на безопасность Казахстана, предусматривается расширение полномочий органов военной полиции.

Законопроект на пленарном заседании представил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

"Для единообразного применения и толкования понятие "сотрудник" заменено на понятие "военнослужащий". Добавлен принцип независимости органов военной полиции от деятельности политических партий. Регламентировано применение оружия, специальных средств физического воздействия". Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов

Законопроект направлен на определение статуса, компетенции, организации и порядка деятельности органов военной полиции Вооруженных сил, Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии РК. Также законопроектом предусматривается наделение органов военной полиции функцией ведомственного контроля за организацией обеспечения безопасности воинской службы. Вносятся дополнения по социальной и правовой защите военнослужащих органов военной полиции и по вопросам кадрового обеспечения, расширена глава по взаимодействию и сотрудничеству органов военной полиции с государственными органами и организациями, должностными лицами.

Сопутствующим законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции" вносятся изменения в Уголовный кодекс РК и ряд законов. В закон "Об обороне и Вооруженных силах" вносятся дополнения о наделении президента РК и Министерства обороны РК полномочиями по утверждению и разработке системы военного планирования. Также изменения и дополнения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс, законы "О воинской службе и статусе военнослужащих", "О профилактике правонарушений", "О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества".

Законопроект одобрен Мажилисом в первом чтении.

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