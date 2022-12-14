Казахстанские палуаны завоевали еще 5 золотых медалей на ЧМ-2022 по казахша курес
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Победители определялись в шести весовых категориях, в четырех – у мужчин и две – среди женщин.
Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz
Во второй день мирового первенства гимн Казахстана звучал пять раз. На высшую ступень пьедестала почета среди мужчин поднимались казахстанские палуаны: Бекхан Толепов (55 кг), Нур Аманшукыров (66 кг) и Жумажан Кожамбеков (74 кг).
Одно "золото" уезжает в Таджикистан с Мерзодом Суфиевым (60 кг), который обыграл в финале нашего Марата Нигматулаева.
Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz
Казахстанки не имели себе равных в обеих программах второго дня ЧМ-2022. Чемпионками мира стали Рауза Нурмахаметова (55 кг) и Зарина Сарипова (65 кг).
14-го декабря на мировом первенстве по казахша курес пройдет третий день соревнований.