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Глава Минздрава заявила о готовности работать в новом году

министр Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах правительства 14 декабря рассказала, готова ли она продолжить работу в новом году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният заявила, что готова работать.  

"Я свою работу делаю. Поэтому буду ее выполнять до тех пор, пока президент будет говорить: продолжай. Я готова работать". Глава Минздрава Ажар Гиният

14 декабря Алихан Смаилов обратился к министрам. Он заявил, что кто не уверен в своих силах – может подавать в отставку.


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