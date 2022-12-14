Глава Минздрава заявила о готовности работать в новом году

Фото: primeminister.kz

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах правительства 14 декабря рассказала, готова ли она продолжить работу в новом году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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