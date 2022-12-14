Глава Минздрава заявила о готовности работать в новом году
Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах правительства 14 декабря рассказала, готова ли она продолжить работу в новом году, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Ажар Гиният заявила, что готова работать.
"Я свою работу делаю. Поэтому буду ее выполнять до тех пор, пока президент будет говорить: продолжай. Я готова работать". Глава Минздрава Ажар Гиният
14 декабря Алихан Смаилов обратился к министрам. Он заявил, что кто не уверен в своих силах – может подавать в отставку.
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