Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы произошло массовое ДТП на барахолке – пострадали четыре человека

В Алматы произошло массовое ДТП на барахолке – пострадали четыре человека Фото: polisia.kz
В Алматы 14 декабря произошло массовое дорожно-транспортное происшествие на барахолке, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, в 8:00 водитель Mercedes-Benz следовал по Северному кольцу в северном направлении и, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Nissan. Nissan от удара отбросило на автомобиль Toyota и автомашину Isuzu.

Пострадали четыре человека. 

28 ноября пьяный алматинец устроил массовое ДТП и сбежал. 

Читайте также

Военнослужащий избил несколько человек в Жамбылской области

Узбекистанец с удостоверением умершего казахстанца обманул 10 человек

Ведущего TOP Gear Эндрю Флинтоффа госпитализировали после аварии на съемках

Анастасия Стативкина
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение синоптиков
Сильный мороз на востоке Казахстана, туманы и ветры – на юге страны: объявлено штормовое предупреждение
Кайрат Нуртас сменил имидж
Кайрат Нуртас сменил имидж
астролог дала прогноз на новый год
Астролог Аканова рассказала, чего ждать знакам зодиака в 2023 году
Соседи о семье, где отец убил детей
Соседи рассказали о семье, в которой отец убил троих детей и покончил с собой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления