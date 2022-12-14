В Алматы произошло массовое ДТП на барахолке – пострадали четыре человека

В Алматы 14 декабря произошло массовое дорожно-транспортное происшествие на барахолке, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, в 8:00 водитель Mercedes-Benz следовал по Северному кольцу в северном направлении и, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Nissan. Nissan от удара отбросило на автомобиль Toyota и автомашину Isuzu.

Пострадали четыре человека.

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