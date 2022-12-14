В Талдыкоргане в авто найден мертвым бывший директор филиала АО "КазАгроФинанс"
Фото: Zakon.kz
13 декабря 2022 года в Талдыкоргане было найдено тело в автомобиле. Предположительно, мужчина покончил с собой, используя огнестрельное оружие. В соцсетях появилась информация, что самоубийство совершил бывший директор филиала АО "КазАгроФинанс" Ержан Устаев, сообщает Zakon.kz.
В АО "КазАгроФинанс" подтвердили информацию.
"Коллектив АО "КазАгроФинанс" выражает глубокие соболезнования родным и близким Устаева Ержана. Более 21 года Ержан посвятил работе в нашей компании и внес значительный вклад в развитие аграрного сектора Жетысуской области (Алматинской области). Мы знали Ержана как отзывчивого и искреннего человека, преданного своему делу. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с семьей".Пресс-служба АО "КазАгроФинанс"
13 декабря 2022 года сообщалось, что в Талдыкоргане было найдено тело 47-летнего мужчины в салоне автомобиля Toyota Hilux Pick Up. По данным полицейских Жетысуской области, предположительно, мужчина покончил с собой, используя огнестрельное оружие.
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