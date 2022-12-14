Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Талдыкоргане в авто найден мертвым бывший директор филиала АО "КазАгроФинанс"

В Талдыкоргане в авто найден мертвым бывший директор филиала АО "КазАгроФинанс" Фото: Zakon.kz
13 декабря 2022 года в Талдыкоргане было найдено тело в автомобиле. Предположительно, мужчина покончил с собой, используя огнестрельное оружие. В соцсетях появилась информация, что самоубийство совершил бывший директор филиала АО "КазАгроФинанс" Ержан Устаев, сообщает Zakon.kz.

В АО "КазАгроФинанс" подтвердили информацию.

"Коллектив АО "КазАгроФинанс" выражает глубокие соболезнования родным и близким Устаева Ержана. Более 21 года Ержан посвятил работе в нашей компании и внес значительный вклад в развитие аграрного сектора Жетысуской области (Алматинской области). Мы знали Ержана как отзывчивого и искреннего человека, преданного своему делу. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с семьей".Пресс-служба АО "КазАгроФинанс"

13 декабря 2022 года сообщалось, что в Талдыкоргане было найдено тело 47-летнего мужчины в салоне автомобиля Toyota Hilux Pick Up. По данным полицейских Жетысуской области, предположительно, мужчина покончил с собой, используя огнестрельное оружие.

Читайте также

До 10 лет лишения свободы грозит полицейским за оставление своих постов во время ЧП

События в Каракалпакстане: пострадавшие военные простили подсудимых

В Алтае прошел XII Форум молодежи района

Динара Халдарова
Жетысуская область Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение синоптиков
Сильный мороз на востоке Казахстана, туманы и ветры – на юге страны: объявлено штормовое предупреждение
Кайрат Нуртас сменил имидж
Кайрат Нуртас сменил имидж
астролог дала прогноз на новый год
Астролог Аканова рассказала, чего ждать знакам зодиака в 2023 году
Соседи о семье, где отец убил детей
Соседи рассказали о семье, в которой отец убил троих детей и покончил с собой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления