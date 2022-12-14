В Талдыкоргане в авто найден мертвым бывший директор филиала АО "КазАгроФинанс"

Фото: Zakon.kz

13 декабря 2022 года в Талдыкоргане было найдено тело в автомобиле. Предположительно, мужчина покончил с собой, используя огнестрельное оружие. В соцсетях появилась информация, что самоубийство совершил бывший директор филиала АО "КазАгроФинанс" Ержан Устаев, сообщает Zakon.kz.

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