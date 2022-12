В Военно-технической школе Алматы прошел День открытых дверей

В Военно-технической школе Алматы в целях военно-патриотического воспитания, повышения имиджа воинской службы провели День открытых дверей для подрастающего поколения.

Отмечено, что преподаватели школы провели большую работу в подготовке и проведении мероприятия. На каждом учебном месте профессионально объясняли тактико-технические характеристики оружия и техники. Были развернуты учебные точки РХБЗ, войсковой связи, инженерные средства, образцы стрелкового оружия и другие, также на показ были выставлены картинги, снегоболотоход и баги.

Были продемонстрированы образцы военной техники, вооружения Десантно-штурмовых войск, боеприпасы, учебные классы, казарма и музей школы. Воспитанники школы на время показали разборку и сборку стрелкового оружия, организовали показательные выступления по действиям снайперской группы при наступлении и обороне.





Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона



По отдельной программе подросткам и гостям были организованы стрельбы в тире на учебном тренажере "Мерген" и чаепитие в столовой.



Кроме молодежи на мероприятие были приглашены преподаватели школ по начальной военной и технической подготовке, районные методисты и руководители военно-патриотических клубов учебных учреждений Алматы.

Стоит отметить, что Военно-техническая школа, являясь центром военно-патриотического воспитания молодежи, своей главной задачей ставит воспитание молодежи в духе патриотизма, преданности своей Родине, личной ответственности за защиту суверенитета и независимости Республики Казахстан. Проведение подобных мероприятий, несомненно, повышает имидж Вооруженных сил и воспитывает патриотизм у молодежи. Все посетители и гости остались довольны и выразили благодарность за предоставленную возможность молодежи ознакомиться с бытом и жизнью воинской службы.

Кроме этого, Военно-техническая школа Алматы признана на международном уровне Всемирного фонда деловой репутации, созданной рейтинговыми компаниями Евросоюза, США и Гонконга, который представил Алматинский филиал Военно-технической школы Министерства обороны к международной награде "The Enterprise of the Year 2022" в номинации "Безупречная деловая репутация".

Представительное жюри оценивало предприятие по результатам финансовой деятельности, налоговым показателям и качеству оказываемых услуг. Еще одно доказательство того, что Алматинская военно-техническая школа является лучшей, – признание в проекте Национальный рейтинг товаров и услуг "Звезда качества", удостоилась номинации "Лучшее предприятие Казахстана-2022" по общему классификатору видов экономической деятельности "прочая деятельность в области образования". Данные награды свидетельствуют о стабильном развитии и высокой организации деятельности учреждения в сфере оказания образовательных услуг.

"Наше предприятие готовит военно-обученный резерв на возмездной основе. Также для призывников проводим трехмесячное обучение по таким специальностям, как водитель, механик-водитель и радиотелеграфист. В ходе обучения применяются современные методики и технологии, что способствует качественной подготовке специалистов", – сообщил заместитель директора Алматинского филиала Военно-технической школы полковник запаса Амантай Усербаев.