События в Каракалпакстане: пострадавшие военные простили подсудимых

На суде по событиям в Нукусе продолжают выступать гражданские истцы и пострадавшие. Очередь дошла до военных Минобороны и Нацгвардии, сотрудников МВД и других правоохранительных органов Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

В Бухарском областном суде по уголовным делам продолжается судебный процесс по делу о событиях в Нукусе (Каракалпакстан) 1−2 июля.

После заслушивания на первой неделе обвинений и выступлений 22 подсудимых с показаниями начались выступления гражданских истцов и пострадавших.



На второй неделе процесса выступили свыше 126 гражданских истцов и пострадавших, в том числе бывший глава ОВД Нукуса (на момент июльских событий) Зиятдин Зияев.

12 декабря с показаниями выступили пострадавшие военнослужащие, подключившиеся из Ташкента и Самарканда. Военные Министерства обороны и Национальной гвардии – в основном из Ташкента и Ташкентской области – рассказали, что их направили в Нукус для обеспечения общественного порядка.



Среди выступивших был капитан Рустам Бобожонов, служащий одной из воинских частей Северо-Западного военного округа, который рассказал об инциденте с БТР, экипаж которого избили протестующие.

Он описал многочисленные травмы и рассказал, что до сих пор проходит лечение. Его сослуживцы подтвердили его показания и тоже рассказали о полученных травмах.

Некоторые пострадавшие просили назначить подсудимым заслуженное наказание.

13 декабря из Самаркандской, Хорезмской областей и Каракалпакстана выступили несколько военных, сотрудники МВД, медработники и обычные жители.



Во время выступления одного из военных из Самарканда подсудимый Азамат Нуратдинов попросил прощения у военнослужащих и сказал, что он и находящиеся рядом с ним сожалеют о содеянном.



"Не бывает плохой нации, бывает плохой человек. Мы в тот день ошиблись. Видео в сети размещал вот этот человек – Даулетмурат Тажимуратов… Братья, друзья, все на улице встали на этот путь из-за этих видео. Я сожалею об этом. Эти ребята тоже сожалеют. Мы просим прощения". Подсудимый

После его слов около 10 из выступавших военнослужащих попросили дать более легкое наказание или простить подсудимых с учетом того, что они раскаялись в содеянном. Каждый раз, когда военные просили об этом, подсудимые благодарили их и аплодировали.



Судебный процесс продлится 14 декабря.



1 июля 2022 года граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.

Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления. В Каракалпакстане ввели режим ЧП.

Мирзиёев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.