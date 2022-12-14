Январские события: алматинец потребовал 10 млн тенге за моральный вред

В Бостандыкском районном суде Алматы рассмотрели гражданское дело по иску А. к ответчику Министерству финансов о возмещении материального ущерба и морального вреда, сообщает Zakon.kz.

Во время январских событий мужчина работал сотрудником охранного агентства. По поручению руководства выехал на осмотр объектов и получил огнестрельное ранение. В отношении его возбудили уголовное дело по факту участия в массовых беспорядках. Дело прекратили из-за отсутствия состава преступления. Мужчине принесли официальные извинения за причиненный вред.



Мужчина сказал, что во время незаконного содержания под стражей и возбуждения уголовного дела он испытал нравственные и физические страдания, материальные трудности в семье. Он потребовал возместить затраты на услуги представителя и взыскать материальный ущерб: упущенную выгоду по заработной плате – 640 тыс. тенге, ущерб, причиненный автотранспортному средству, – 825 тыс. тенге. Также мужчина потребовал возместить моральный вред в сумме 10 млн тенге.

Ответчик иск не признал. Он указал, что сумма морального вреда завышена, а материальный вред должен быть возмещен причинителями вреда.

Суд отказал по части о взыскании упущенной выгоды по зарплате. Оказалось, что мужчина уволился с работы по своему желанию до январских событий.

В части возмещения ущерба, причиненного автотранспортному средству, ему тоже отказали. Мужчина не предоставил доказательства, что автотранспортное средство принадлежит ему. Не было установлено наличие причинно-следственной связи между ущербом автомобилю и действиями органов уголовного преследования.

Иск удовлетворен частично. Мужчине возместили ущерб из республиканского бюджета за моральный вред в размере 300 тыс. тенге, имущественный вред в сумме 200 тыс. тенге.

В остальной части иск оставлен без удовлетворения. Решение не вступило в законную силу.