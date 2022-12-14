Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Январские события: алматинец потребовал 10 млн тенге за моральный вред

суд Фото: Zakon.kz
В Бостандыкском районном суде Алматы рассмотрели гражданское дело по иску А. к ответчику Министерству финансов о возмещении материального ущерба и морального вреда, сообщает Zakon.kz.

Во время январских событий мужчина работал сотрудником охранного агентства. По поручению руководства выехал на осмотр объектов и получил огнестрельное ранение. В отношении его возбудили уголовное дело по факту участия в массовых беспорядках. Дело прекратили из-за отсутствия состава преступления. Мужчине принесли официальные извинения за причиненный вред.

Мужчина сказал, что во время незаконного содержания под стражей и возбуждения уголовного дела он испытал нравственные и физические страдания, материальные трудности в семье. Он потребовал возместить затраты на услуги представителя и взыскать материальный ущерб: упущенную выгоду по заработной плате – 640 тыс. тенге, ущерб, причиненный автотранспортному средству, – 825 тыс. тенге. Также мужчина потребовал возместить моральный вред в сумме 10 млн тенге.

Ответчик иск не признал. Он указал, что сумма морального вреда завышена, а материальный вред должен быть возмещен причинителями вреда.

Суд отказал по части о взыскании упущенной выгоды по зарплате. Оказалось, что мужчина уволился с работы по своему желанию до январских событий. 

В части возмещения ущерба, причиненного автотранспортному средству, ему тоже отказали. Мужчина не предоставил доказательства, что автотранспортное средство принадлежит ему. Не было установлено наличие причинно-следственной связи между ущербом автомобилю и действиями органов уголовного преследования.

Иск удовлетворен частично. Мужчине возместили ущерб из республиканского бюджета за моральный вред в размере 300 тыс. тенге, имущественный вред в сумме 200 тыс. тенге.

В остальной части иск оставлен без удовлетворения. Решение не вступило в законную силу.

Читайте также

Какую пошлину нужно уплатить при обращении в Суд ЕАЭС

От 2 до 18 лет тюрьмы получили обвиняемые в причастности к теракту в Ницце

Вынесен приговор жителю Конаева, убившему котенка на глазах ребенка

Ирина Лукичева
Беспорядки-2022 Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение синоптиков
Сильный мороз на востоке Казахстана, туманы и ветры – на юге страны: объявлено штормовое предупреждение
Кайрат Нуртас сменил имидж
Кайрат Нуртас сменил имидж
астролог дала прогноз на новый год
Астролог Аканова рассказала, чего ждать знакам зодиака в 2023 году
Соседи о семье, где отец убил детей
Соседи рассказали о семье, в которой отец убил троих детей и покончил с собой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления