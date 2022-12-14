До 10 лет лишения свободы грозит полицейским за оставление своих постов во время ЧП

На пленарном заседании Мажилиса Парламента заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев сообщил, что за оставление сотрудниками правоохранительных органов своих рабочих мест во время ЧП им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель Генерального прокурора отметил, что касательно январских событий на ежемесячной основе общественности предоставляется соответствующая информация.

"Мы сообщаем, сколько уголовных дел возбуждено, сколько человек привлечено к ответственности. Если нужна соответствующая информация, я могу предоставить. Конкретно по вашему вопросу – касательно оставления мест сотрудниками правоохранительных органов. В этом месяце были внесены соответствующие изменения в закон. В случае угрозы жизни или здоровью, а также оставления своего места работы, превышения полномочий и многие другие функции, мы в Уголовный кодекс внесли новую статью, где указывается ответственность лиц. Здесь конкретно было указано – до 10 лет лишения свободы". Жандос Умиралиев

При обсуждении в первом чтении законопроекта РК "Об органах военной полиции" и пакета сопутствующих поправок к нему депутат Ерлан Саиров напомнил, что во время январских событий в городе Талдыкоргане, Жамбылской и Кызылординской областях некоторые сотрудники оставили свои служебные места. В связи с этим он попросил представителя Генпрокуратуры рассказать о мерах, принятых в отношении руководителей этих органов, и о том, когда будут представлены результаты расследования трагедии января.

Ранее депутат Наталья Дементьева подняла проблему имеющихся фактов насилия, унижения среди военнослужащих.