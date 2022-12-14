Александр Овечкин третий в истории НХЛ забил 800 голов

Героем дня в НХЛ стал форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, который оформил хет-трик в матче против "Чикаго". И эти три шайбы позволили россиянину достичь отметки в 800 голов в Лиге, он стал третьим хоккеистом с таким показателем в истории НХЛ, сообщает Zakon.kz.

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Лидер и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в гостевом матче с "Чикаго Блэк Хоус" записал в свой актив 4 (3+1) очка, а его коллектив одержал уверенную победу со счетом 7:3.









Российский форвард, помимо хет-трика, также отдал результативную передачу. Эти три гола позволили Овечкину вплотную приблизиться к знаменитому Горди Хоу (801 шайба). Впереди них только Уэйн Гретцки (894) среди лучших снайперов в истории НХЛ.









Алекс Овечкин продолжил свою голевую серию, он забивает в четырех последних играх "Вашингтона". В этот период он набрал 9 (7+2) очков.









А всего знаменитый российский форвард сыграл 1305 матчей за карьеру в НХЛ, где набрал 1444 (800+644) очков.