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Какую пошлину нужно уплатить при обращении в Суд ЕАЭС

утверждена пошлина для обращения в суд ЕАЭС Фото: суд ЕАЭС
Высший Евразийский экономический совет своим решением от 9 декабря 2022 года утвердил размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.
"Утвердить на 2023 год размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза, в размере 52 497 российских рублей (390 577 тенге) в соответствии с прогнозируемым при подготовке проекта бюджета Евразийского экономического союза на 2023 год индексом роста потребительских цен, составляющим 5,5 процента", - говорится в документе.

Утвержденная ставка будет применяться с 1 января 2023 года.

Суд ЕЭАС создан согласно Договору о Евразийском экономическом союзе с целью обеспечения единообразного применения актов права ЕАЭС его государствами-членами и органами. Расположен в Минске.

Он осуществляет разрешение споров и консультативную функции. В состав суда входят по два судьи от каждого государства-члена ЕАЭC. Судьи назначаются на должность Высшим Евразийским экономическим советом по представлению государств-членов. Срок полномочий судьи составляет 9 лет. 

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