Смаилов пригрозил министрам кадровыми решениями

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов попросил министров максимально сконцентрироваться на предвыборной программе президента, а также оперативно реагировать на форс-мажорные ситуации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов отметил, что в 2022 году правительство столкнулось с рядом сложностей, вызванных непростой геополитической ситуацией. Это повлекло рост цен, инфляцию, снижение темпов развития экономики. В 2023 году, по его словам, перед Кабмином встанут новые вызовы.

"Поэтому от правительства требуется максимальная концентрация на качественной реализации предвыборной программы президента и его поручений. Нам также необходимо более оперативно реагировать на форс-мажорные ситуации. Каждый министр должен гарантировать 100% исполнение задач по своему направлению. А каждый аким – обеспечивать качественное решение социально-экономических вопросов на местах. Я буду регулярно контролировать исполнение всех программ, проектов и поручений главы государства. За срыв срока и низкое качество исполнения будут приниматься кадровые решения незамедлительно". Премьер-министр РК Алихан Смаилов

В этой связи он поручил Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок актуализировать комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции с учетом текущих вызовов.

Кроме того, Министерству нацэкономики совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка выработать меры по снижению объемов потребительского кредитования.

Министерству финансов совместно с Национальным банком обеспечить постепенное снижение трансфертов из Национального фонда.

"Надо усилить работу Межведомственной комиссии по демонополизации экономики в части разгосударствления, невмешательства монополистов в деятельность смежных рынков, снижения административных барьеров и ценового давления на рынки", – добавил Смаилов.

Министерству труда поручил уделить особое внимание обеспечению безопасных условий труда. А министерствам индустрии и экологии совместно с Генеральной прокуратурой принять меры по возврату в госсобственность месторождений, переданных с нарушениями.