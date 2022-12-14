Смаилов пригрозил министрам кадровыми решениями
Алихан Смаилов отметил, что в 2022 году правительство столкнулось с рядом сложностей, вызванных непростой геополитической ситуацией. Это повлекло рост цен, инфляцию, снижение темпов развития экономики. В 2023 году, по его словам, перед Кабмином встанут новые вызовы.
"Поэтому от правительства требуется максимальная концентрация на качественной реализации предвыборной программы президента и его поручений. Нам также необходимо более оперативно реагировать на форс-мажорные ситуации. Каждый министр должен гарантировать 100% исполнение задач по своему направлению. А каждый аким – обеспечивать качественное решение социально-экономических вопросов на местах. Я буду регулярно контролировать исполнение всех программ, проектов и поручений главы государства. За срыв срока и низкое качество исполнения будут приниматься кадровые решения незамедлительно".Премьер-министр РК Алихан Смаилов
В этой связи он поручил Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок актуализировать комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции с учетом текущих вызовов.
Кроме того, Министерству нацэкономики совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка выработать меры по снижению объемов потребительского кредитования.
Министерству финансов совместно с Национальным банком обеспечить постепенное снижение трансфертов из Национального фонда.
"Надо усилить работу Межведомственной комиссии по демонополизации экономики в части разгосударствления, невмешательства монополистов в деятельность смежных рынков, снижения административных барьеров и ценового давления на рынки", – добавил Смаилов.
Министерству труда поручил уделить особое внимание обеспечению безопасных условий труда. А министерствам индустрии и экологии совместно с Генеральной прокуратурой принять меры по возврату в госсобственность месторождений, переданных с нарушениями.
"Министерству энергетики надо комплексно рассмотреть состояние каждой ТЭЦ. Особое внимание тем объектам, которые находятся в частной собственности. Необходимо проработать вопрос финансирования их модернизации в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции", а также обеспечить принятие правил новой тарифной политики. С фондом "Самрук-Казына" ускорить конкурсные процедуры и подготовку подведения необходимой газовой инфраструктуры для ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы". Алихан Смаилов