АО "АрселорМиттал Темиртау" снизило выбросы на 19,6%

Сегодня, 14 декабря, в акимате Темиртау состоялось совещание с руководством крупных предприятий города. На мероприятии обсуждались меры по снижению эмиссий в окружающую среду и исполнение природоохранных мероприятий промышленными предприятиями города.

Представители Департамента экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, а также представители общественности, депутаты партии AMANAT и СМИ были ознакомлены с результатами природоохранной деятельности АО "АрселорМиттал Темиртау", АО "ТЭМК", АО "Карцермет", АО "Central Asia Cement", ТОО “BasselGroup LLS".



От компании АО "АрселорМиттал Темиртау" с докладом выступил технический директор Константин Цимбал, который сообщил о выполнении мероприятий по Дорожной карте снижения воздействия на окружающую среду, а также других стратегических проектах.

Речь шла о модернизации и реконструкции на ТЭЦ-1, 2, строительстве новых коксовых батарей и цеха химулавливания, системах фильтрации отходящих газов на аглопроизводстве, ЦОИ и онлайн мониторинге эмиссий.





Фото: Игоря Узаревича



В результате проделанной работы в области природоохранных мероприятий с 2018 года фактические выбросы пыли в целом по комбинату были снижены на 19,6%, что соответствует 5200 т в год, сообщил Константин Цимбал.

В планах компании – поэтапно снижать количество выбросов за счет вывода из эксплуатации устаревшего оборудования, его замены и выполнения проектов, соответствующих требованиям наилучших доступных технологий по очистке отходящих газов.

Компания также озвучила планы по "зеленой энергетике" – строительство ветровых турбин мощностью до 150МВт, создание "зеленого пояса" вокруг города Темиртау и совместная работа с акиматом по улучшению отопительной системы города.