Экс-сотрудник службы охраны Путина арестован в Астане – СМИ
Об этом сообщили в столичном суде.
"12 декабря 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны по ходатайству прокуратуры Есильского района применил временное содержание лица под стражей в отношении гражданина РФ Жилина М. на 40 суток".Пресс-служба суда Астаны
Также отмечено, что иные данные не подлежат разглашению согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
Ранее на портале "Новая газета. Европа" была опубликована информация о том, что Михаил Жилин пытался получить в Казахстане статус беженца.
Кроме того, на родине его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы и дезертирстве.
В публикации сказано, что Жилин покинул Россию через пять дней после объявления мобилизации.
По словам жены арестованного, Михаил служит в ФСО уже 18 лет.
"Он инженер в Центре специальной связи и информации ФСО в Новосибирске. Занимается обслуживанием правительственной связи", – добавила она.