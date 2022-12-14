Экс-сотрудник службы охраны Путина арестован в Астане – СМИ

Экс-сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) России Михаил Жилин арестован в Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в столичном суде.

"12 декабря 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны по ходатайству прокуратуры Есильского района применил временное содержание лица под стражей в отношении гражданина РФ Жилина М. на 40 суток". Пресс-служба суда Астаны

Также отмечено, что иные данные не подлежат разглашению согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Ранее на портале "Новая газета. Европа" была опубликована информация о том, что Михаил Жилин пытался получить в Казахстане статус беженца.

Кроме того, на родине его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы и дезертирстве.

В публикации сказано, что Жилин покинул Россию через пять дней после объявления мобилизации.

По словам жены арестованного, Михаил служит в ФСО уже 18 лет.

"Он инженер в Центре специальной связи и информации ФСО в Новосибирске. Занимается обслуживанием правительственной связи", – добавила она.