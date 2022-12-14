Премьер-министр Великобритании направил телеграмму Токаеву
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев получил телеграмму поздравления от премьер-министра Великобритании по случаю победы на внеочередных президентских выборах, сообщает Zakon.kz.
Риши Сунак выразил приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, а также углублению и расширению стратегического партнерства.
20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Согласно данным ЦИК, воспользовались правом голоса 8,3 млн казахстанцев.
22 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров озвучил окончательные итоги: Касым-Жомарт Токаев победил на выборах.
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