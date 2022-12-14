Премьер-министр Великобритании направил телеграмму Токаеву

.@TokayevKZ получил телеграмму поздравления от @RishiSunak по случаю победы на внеочередных президентских выборах.

ПМ Великобритании выразил приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, а также углублению и расширению Стратегического партнерства🇰🇿🇬🇧.