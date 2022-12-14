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Найденная в Иле-Алатау самка снежного барса умерла

Найденная в Иле-Алатау самка снежного барса умерла Фото: Instagram/ile_alatau_nationalpark
8 декабря 2022 года в Аксайском ущелье сотрудники Иле-Алатауского национального парка поймали сильно истощенную самку снежного барса. Ее решено было поместить в зоопарк. Но 14 декабря в Алматинском зоопарке сообщили о смерти животного, сообщает Zakon.kz.

Обнаружившие животное в предгорьях Иле-Алатау работники нацпарка сразу обратились к специалистам. На место выехали сотрудники нацпарка, Института зоологии и ветврачи зоопарка.

"Поиски увенчались успехом, барса удалось обнаружить в 23:50. Состояние животного было определено как крайне тяжелое. Помочь на месте было невозможно, была необходима точная диагностика. Оперативно были взяты материалы для проведения исследований: смывы для ПЦР-анализов и кровь. Коллегиально было принято решение доставить животное в Алматинский зоопарк. Но, к сожалению, было уже слишком поздно. Практически сразу по прибытии в зоопарк барс умер", – говорится в сообщении Алматинского зоопарка в Instagram.

Вскрытие было проведено сотрудниками зоопарка, нацпарка, Института зоологии и Казахского национального аграрного исследовательского университета.

"Помимо крайнего истощения, обилия гельминтов, в желудке животного был обнаружен полиэтиленовый пакет. Зубы возрастного барса были стерты, и охотиться полноценно он не мог".Пресс-служба Алматинского зоопарка

Сотрудники зоопарка обратились к казахстанцам с призывом "бережно относиться к природе".

"Нельзя разбрасывать мусор в горах и тем более полиэтиленовые пакеты, имеющие запах еды!"Пресс-служба Алматинского зоопарка

8 декабря 2022 года в Аксайском ущелье сотрудники Иле-Алатауского национального парка спасли очень старую самку снежного барса. У нее почти не было зубов, и она была сильно истощена.

После консультаций специалисты приняли решение поместить животное в Алматинский зоопарк для реабилитации.

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