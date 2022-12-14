Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Психолог назвала опасные последствия хронической усталости

усталость, врач Фото: pexels
Синдром хронической усталости – это состояние, cвязанное с повышенной утомляемостью, перепадами настроения, нарушением сна. Синдром может появиться после высокой активности, когда было много работы и мало отдыха, сообщает Zakon.kz.

Если долгое время находиться в этом состоянии, то у человека повышается риск развития ишемической болезни сердца и инсульта, отметила психолог Инна Мальцева. Вместе с тем обостряются и хронические заболевания. 

При накопившейся усталости психолог посоветовала взять отпуск. Нужно отвлечься от дел и отдохнуть. Если тревога только нарастает, то нужно обратиться за помощью к психиатру, пишет Life.ru

Ухудшение памяти – первый признак того, что мозг устал, а нервной системе нужен отдых. Невролог Ольга Гофман назвала и другие явные и неочевидные сигналы, говорящие о проблемах в организме.

В течение дня многим приходится отвлекаться на посторонние вещи. Эксперты перечислили Топ-8 вещей, ежедневно отнимающих энергию. 

Читайте также

День мощной позитивной энергетики: опубликован самый точный гороскоп на 14 декабря

Подборка идей новогодних подарков, стоимость которых не ударит по карману

Астрологи рассказали, в чем можно и нельзя встречать Новый год

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение синоптиков
Сильный мороз на востоке Казахстана, туманы и ветры – на юге страны: объявлено штормовое предупреждение
cпецсчет
В Казахстане всем детям до 18 лет откроют спецсчета в ЕНПФ
Кайрат Нуртас сменил имидж
Кайрат Нуртас сменил имидж
астролог дала прогноз на новый год
Астролог Аканова рассказала, чего ждать знакам зодиака в 2023 году
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления