Психолог назвала опасные последствия хронической усталости

Синдром хронической усталости – это состояние, cвязанное с повышенной утомляемостью, перепадами настроения, нарушением сна. Синдром может появиться после высокой активности, когда было много работы и мало отдыха, сообщает Zakon.kz.

Если долгое время находиться в этом состоянии, то у человека повышается риск развития ишемической болезни сердца и инсульта, отметила психолог Инна Мальцева. Вместе с тем обостряются и хронические заболевания.

При накопившейся усталости психолог посоветовала взять отпуск. Нужно отвлечься от дел и отдохнуть. Если тревога только нарастает, то нужно обратиться за помощью к психиатру, пишет Life.ru.

Ухудшение памяти – первый признак того, что мозг устал, а нервной системе нужен отдых. Невролог Ольга Гофман назвала и другие явные и неочевидные сигналы, говорящие о проблемах в организме.



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