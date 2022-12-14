Снег, туман и похолодание ожидаются в Казахстане 15-17 декабря

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 15-17 декабря 2022 года. Согласно прогнозу, в различных регионах страны ожидаются снег с низовой метелью, туман и похолодание, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с 15 по 17 декабря на большей части территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков, понижение температуры воздуха в северных регионах республики ночью до -23...-28°С.

"Лишь в центре, на юго-западе, а 17 декабря на востоке страны ожидается снег с низовой метелью. В южных регионах Казахстана ожидается туман", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и трех областях республики. Синоптики предупредили о сильном морозе, ветре, тумане и низовой метели, которые ожидаются с 14 по 16 декабря.

