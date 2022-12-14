Казахстанцы увидели масонский символ в логотипе нового фильма "Аватар"

В социальных сетях казахстанцы активно рассылают сообщение о масонском символе в логотипе американского эпического научно-фантастического фильма "Аватар 2", сообщает Zakon.kz.

Как говорит автор распространяемого сообщения, "Джеймс Кэмерон должен быть в долгу перед своими хозяевами".

"Он так нагло вставил масонский логотип нам в лицо. Неудивительно, что в последнее время он объявил гордых, независимых мужчин "токсичными", – сказано в рассылке.

Премьера фильма "Аватар 2: путь воды" должна состояться 16 декабря 2022 года.

Фанаты картины уже ознакомились с трейлером второй части. На кадрах можно увидеть крылатых существ. Как говорится в публикации Stopfake.kz, на логотипе фильма изображен именно силуэт одного из этих фантастических животных.

"Летающее животное вписано в первую букву "А", заменяя горизонтальную черту", – отмечают эксперты.

В заключении они подчеркивают, что никаких отсылок к масонству и конспирологическим теориям в фильме нет.

Финальный трейлер вышел 22 ноября 2022 года. В описании к видео говорится, что действия разворачиваются спустя более чем 10 лет после событий первого фильма.