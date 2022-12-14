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В Великобритании с 2023 года запустят геномное секвенирование новорожденных

геномное секвенирование младенцев начнут в Великобритании Фото: pixabay
Секвенирование генов с самого раннего возраста должно помочь выявить около 200 заболеваний, которые можно излечить на ранней стадии, сообщает Zakon.kz.

12 декабря органы здравоохранения Великобритании объявили о начале реализации новаторской программы исследований с использованием геномов 100 тыс. новорожденных детей для выявления редких генетических заболеваний и ускорения их лечения, сообщает Global Times.

Программа "Newborn Genomes Program" стоимостью 129 млн долларов, финансируемая государством и называемая крупнейшим исследованием такого рода в мире, позволит установить, следует ли проводить геномное секвенирование для диагностики заболеваний по всей стране, чтобы обеспечить более раннее медицинское вмешательство.

Скринингу подвергнут около 200 заболеваний, затрагивающих в общей сложности 3 тыс. новорожденных детей в Великобритании каждый год.

"Мы будем рассматривать только те состояния, которые поддаются лечению, и состояния раннего детства".Главный врач Genomics England Рич Скотт

К ним относится дефицит биотинидазы – генетическое заболевание, при котором организм не в состоянии метаболизировать витамин биотин. Это заболевание, которое может привести к судорогам, сильной кожной сыпи и неврологическим проблемам. Его можно предотвратить с помощью безрецептурных витаминов. 

Рич Скотт сказал, что, помимо выявления заболеваний, программа, которая должна начаться в 2023 году, даст представление об отношении общества к пожизненному хранению геномных данных.

Потенциально эта информация может быть использована для того, чтобы помочь человеку в его будущих медицинских исследованиях, чтобы предсказать, диагностировать или лечить заболевания во взрослом возрасте.

Исследователи намерены набрать широкий спектр участников из разных слоев общества, у которых может и не быть риска заболеваний.

"Это означает, что многие из родителей, к которым мы обратимся, не будут иметь никаких предварительных знаний о генетике или наследственных заболеваниях в своей семье".Консультант по генетике в Genomics England Аманда Пичини

Если испытания окажутся успешными, исследователи намерены проводить последовательность всего генома новорожденных наряду с существующими неонатальными скринингами.

Министр здравоохранения Великобритании Стив Барклай сказал, что потенциал геномики для революционного изменения методов оказания медицинской помощи очень велик.

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