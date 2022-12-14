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В один день скончались профессор и студент алматинского университета

zakon.kz Фото: zakon.kz
В Алматинском университете энергетики и явязи (АУЭС) в один день – 13 декабря –скончались профессор Алмас Жакыпов и студент Амирали Ахметов, сообщает Zakon.kz.
"Алматинский университет энергетики и связи с глубоким прискорбием сообщает, что 13 декабря 2022 года на 70-м году жизни скончался профессор кафедры менеджмента и предпринимательства в инженерии Жакупов Алмас Аусыдыкович", – написали на странице в Instagram.

О причинах смерти профессора и 22-летнего магистранта 1-го курса ничего не сообщается. 


"Руководство университета с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине Ахметова Амирали, магистранта группы МИСк-22-1, и выражает искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении алматинского вуза.

В вузе отметили, что уход из жизни Алмаса Жакыпова и Амирали Ахметова не связан между собой.

24 сентября в Шымкенте были задержаны двое подозреваемых по делу о смерти студента. 

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