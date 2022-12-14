Курс доллара продолжил снижение на торгах 14 декабря

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 468,52 тенге, снизившись на 0,85 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,39 тенге.



Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 67,28 тенге (-0,01).



Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 494,79 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 469,5-472,5 тенге, евро – по 496-501 тенге, российские рубли – по 7,15-7,35 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 14 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,21% и составила 80,51 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь опустилась на 0,15%, до 75,28 доллара за баррель.

