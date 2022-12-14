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Китай больше не сообщает о бессимптомных случаях коронавируса

Коронавирус в Китае Фото: pixabay
Важным для властей Китая остается мониторинг возможных кластерных инфекций в домах престарелых, психиатрических учреждениях, агентствах социального обеспечения и школах, сообщает Zakon.kz.

Начиная с 14 декабря Китай больше не сообщает о количестве бессимптомных случаев заболевания COVID-19, сообщает Global Times.

Многие больные с бессимптомной формой больше не сдают анализы. Это затрудняет определение точной цифры всех заболевших.

Эксперты объяснили, почему наблюдается тенденция к снижению количества ежедневно регистрируемых новых случаев COVID-19.

"После дальнейшей оптимизации мер по борьбе с COVID-19 общегородское тестирование больше не проводится, и люди могут сдавать анализы по своему желанию, что привело к общему снижению числа тестирований и случаев, отсеянных в результате тестирования".Директор Центра чрезвычайных ситуаций Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ли Цюнь

Ли Цюнь сообщил, что число случаев, о которых сообщают в больницах, также снизилось. Это связано с тем, что многие бессимптомные или больные со слабыми симптомами предпочитают оставаться дома, а не обращаться в больницу.

В китайской провинции Хубэй запустили мини-приложение для населения, куда можно загружать результаты самостоятельного тестирования на антиген. Эти результаты будут иметь такую же силу, как и ПЦР-тест. При отрицательных результатах самостоятельных тестов человеку не нужно предоставлять отрицательный ПЦР-тест. 

Ранее власти Китая разрешили заболевшим коронавирусной инфекцией оставаться на домашнем карантине в течение семи дней. Государственный совет издал новые общенациональные инструкции по охране здоровья. 

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