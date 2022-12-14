Арабский шейх привез бабушку из Кыргызстана в ОАЭ за свой счет

Фото: Instagram/adilet_nogoibaev_

Ира Чоткараева отправилась в Объединенные Арабские Эмираты для того, чтобы научить местных поваров готовить кыргызскую слоеную лепешку каттама. Все расходы на перелет и проживание оплатил шейх Мухаммед, сообщает Zakon.kz.

По словам кыргызского блогера Адилета Ногойбаева, арабских шейхов с кыргызской каттамой познакомил предприниматель Жодар Сайдилкан.

"Шейх Мухаммед решил сделать сюрприз своим друзьям-шейхам и пригласил Иру эже и ее семью за свой счет в Абу-Даби. Две недели они здесь будут отдыхать. Все расходы покрывает шейх и дает щедрое вознаграждение за то, что они научили его поваров готовить каттаму". Жодар Сайдилкан Ира Чоткараева отметила, что привезла в ОАЭ растительное масло для каттамы и каймак из Кыргызстана. Каттама – хлебобулочное изделие, представляющие собой слоеную лепешку, традиционную для кыргызской кухни. Каттама нан готовят и на юге Казахстана.

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