В Туркестанской области около 700 семей получат социальное жилье

В Туркестане в 2022 году около 700 семей, стоящих в очереди, получат социальное жилье. В пять девятиэтажных домов в новом районе города заселятся около пяти тысяч человек.

В преддверии празднования Дня Независимости аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды вручил ключи от квартир ряду семей. Среди тех, кто празднует новоселье, есть семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи, граждане с инвалидностью, дети-сироты, многодетные семьи, работники бюджетных организаций и другие.





Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области



"Благодаря независимости наше государство встало на путь устойчивого развития. Духовная столица Туркестан как областной центр перешел на новую ступень процветания. По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева планируется придать городу новый статус. Вместе с тем в своих Посланиях и поручениях президент поручил активизировать работу по обеспечению населения жильем. Сегодня 20 семей, это около 100 человек, отпразднуют долгожданное новоселье". Дархан Сатыбалды





Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области



Стоит отметить, что в этом году в Туркестане планируется ввести в эксплуатацию 51 многоэтажный дом общей площадью более 200 тыс. кв. м. Это 3296 квартир, в том числе 709 арендных.





Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области



В 2023 году будет построено 62 дома, еще 4202 человека отметят новоселье. Большая часть новоселов получат квартиры по госпрограммам "7-20-25" и "Бақытты отбасы".