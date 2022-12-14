В Туркестанской области около 700 семей получат социальное жилье
В преддверии празднования Дня Независимости аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды вручил ключи от квартир ряду семей. Среди тех, кто празднует новоселье, есть семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи, граждане с инвалидностью, дети-сироты, многодетные семьи, работники бюджетных организаций и другие.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
"Благодаря независимости наше государство встало на путь устойчивого развития. Духовная столица Туркестан как областной центр перешел на новую ступень процветания. По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева планируется придать городу новый статус. Вместе с тем в своих Посланиях и поручениях президент поручил активизировать работу по обеспечению населения жильем. Сегодня 20 семей, это около 100 человек, отпразднуют долгожданное новоселье".Дархан Сатыбалды
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Стоит отметить, что в этом году в Туркестане планируется ввести в эксплуатацию 51 многоэтажный дом общей площадью более 200 тыс. кв. м. Это 3296 квартир, в том числе 709 арендных.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
В 2023 году будет построено 62 дома, еще 4202 человека отметят новоселье. Большая часть новоселов получат квартиры по госпрограммам "7-20-25" и "Бақытты отбасы".