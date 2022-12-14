В Алматы выпускают отловленных собак
Теперь умерщвление отловленных животных запрещено. Исключение – животные, имеющие опасные инфекционные заболевания и признаки необоснованной агрессии.⠀
С июня 2022 года отловленные бездомные животные проходят кинологическое обследование. Если нет признаков опасных заболеваний и неоправданной агрессии, их вакцинируют и стерилизуют.
После этого их могут отдать в заботливые руки желающих завести питомца (адопция). В ином случае их выпускают в места отлова. На ухо собаке крепится специальная бирка зеленого цвета.
Фото: Instagram/akimat_almaty
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3 февраля в Казахстане разработали правила отлова бродячих животных. 26 мая были утверждены правила вакцинации и стерилизации бродячих животных.
4 ноября стало известно, что бродячие собаки атакуют жителей Алматинской области. Кинолог рассказал, как вести себя при столкновении с одичавшими, озлобленными животными.