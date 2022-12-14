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Полицейские хотели наказать сына мужчины, пытавшегося совершить самоподжог в Караганде

Полицейские хотели наказать сына мужчины, пытавшегося совершить самоподжог в Караганде Фото: Zakon.kz
В Караганде закрыли административное дело в отношении сына мужчины, пытавшегося совершить самоподжог, сообщает Zakon.kz.

12 декабря мужчина угрожал поджечь себя напротив здания полиции. Таким образом он хотел решить спор по гражданскому делу, которое находится на рассмотрении в суде. Его арестовали на 15 суток.

В это время с ним рядом находился его сын. Он производил видеозапись на мобильный телефон и провоцировал сотрудников полиции, проявляя неуважение к окружающим.

14 декабря судом было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении его сына. Он обвинялся в совершении мелкого хулиганства.

Сын мужчины вину не признал, отрицая факт совершения противоправных действий, поскольку только снимал происходящее на телефон.

"В ходе​ рассмотрения​ дела​ было установлено, что он действительно находился рядом с отцом и снимал происходящее на сотовый телефон, каких-либо провокационных действий с его стороны установлено не было". Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды

Суд принял решение о прекращении производства. 

Постановление не вступило в законную силу.

Анастасия Стативкина
Караганда Карагандинская область
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