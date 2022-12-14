Полицейские хотели наказать сына мужчины, пытавшегося совершить самоподжог в Караганде
12 декабря мужчина угрожал поджечь себя напротив здания полиции. Таким образом он хотел решить спор по гражданскому делу, которое находится на рассмотрении в суде. Его арестовали на 15 суток.
В это время с ним рядом находился его сын. Он производил видеозапись на мобильный телефон и провоцировал сотрудников полиции, проявляя неуважение к окружающим.
14 декабря судом было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении его сына. Он обвинялся в совершении мелкого хулиганства.
Сын мужчины вину не признал, отрицая факт совершения противоправных действий, поскольку только снимал происходящее на телефон.
"В ходе рассмотрения дела было установлено, что он действительно находился рядом с отцом и снимал происходящее на сотовый телефон, каких-либо провокационных действий с его стороны установлено не было". Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды
Суд принял решение о прекращении производства.
Постановление не вступило в законную силу.