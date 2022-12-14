Азамат Даулетбеков завоевал "бронзу" на Кубке мира по вольной борьбе

В американском городе Коралвилль (штат Айова) прошел командный Кубок мира по вольной борьбе. На этих состязаниях казахстанский борец Азамат Даулетбеков завоевал бронзовую медаль, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский борец, выступавший в весовой категории до 86 кг, представлял сборную мира, куда были приглашены лучшие палуаны по итогам Чемпионата мира-2022, чьи сборные не попали в Топ-5. В итоге Азамат Даулетбеков оказался в составе сборной мира, которая в схватке за 3-е место Кубка мира была сильнее спортсменов Грузии – 8:2.





Фото: Instagram/zhamila.bakbergenova



Двукратный серебряный призер чемпионатов мира Жамиля Бакбергенова представляла Казахстан на Кубке мира-2022 по женской борьбе в составе сборной звезд. Несмотря на ее личные победы в отдельных схватках, ее команда высоких результатов в США не добилась.