Азамат Даулетбеков завоевал "бронзу" на Кубке мира по вольной борьбе
Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы
на 500 000 000 тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы
каждую неделю!
Казахстанский борец, выступавший в весовой категории до 86 кг, представлял сборную мира, куда были приглашены лучшие палуаны по итогам Чемпионата мира-2022, чьи сборные не попали в Топ-5. В итоге Азамат Даулетбеков оказался в составе сборной мира, которая в схватке за 3-е место Кубка мира была сильнее спортсменов Грузии – 8:2.
Фото: Instagram/zhamila.bakbergenova
Двукратный серебряный призер чемпионатов мира Жамиля Бакбергенова представляла Казахстан на Кубке мира-2022 по женской борьбе в составе сборной звезд. Несмотря на ее личные победы в отдельных схватках, ее команда высоких результатов в США не добилась.