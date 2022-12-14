Димаш Кудайберген назвал любимый мультфильм
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Всемирно известный певец, композитор и заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген 14 декабря 2022 года опубликовал новое видео в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Под видео Димаш написал, что встретился с создателями замечательных мультфильмов, среди которых и его любимый мультфильм "Кунг-фу Панда".
Подписчики Кудайбергена стали теряться в догадках и закидали его в комментариях вопросами:
- "Видимо, нас ждет что-то очень прикольненькое и красивое".
- "Нам ждать твой саундтрек к новому шикарному мультфильму?"
- "Создатели прикольного мультика удивились не меньше наверное".
- "Немного теряюсь в догадках – это еще из Мумбая видео? Ты прекрасен!"
30 ноября 2022 года Димаш Кудайберген опубликовал видео с маленькой собакой в руках. Новый ролик умилил его фанатов.
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