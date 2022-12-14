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Димаш Кудайберген назвал любимый мультфильм

Димаш Кудайберген назвал любимый мультфильм Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Всемирно известный певец, композитор и заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген 14 декабря 2022 года опубликовал новое видео в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Под видео Димаш написал, что встретился с создателями замечательных мультфильмов, среди которых и его любимый мультфильм "Кунг-фу Панда".

Подписчики Кудайбергена стали теряться в догадках и закидали его в комментариях вопросами:

  • "Видимо, нас ждет что-то очень прикольненькое и красивое".
  • "Нам ждать твой саундтрек к новому шикарному мультфильму?"
  • "Создатели прикольного мультика удивились не меньше наверное".
  • "Немного теряюсь в догадках – это еще из Мумбая видео? Ты прекрасен!"

30 ноября 2022 года Димаш Кудайберген опубликовал видео с маленькой собакой в руках. Новый ролик умилил его фанатов.

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