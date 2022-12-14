Димаш Кудайберген назвал любимый мультфильм

Всемирно известный певец, композитор и заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген 14 декабря 2022 года опубликовал новое видео в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Под видео Димаш написал, что встретился с создателями замечательных мультфильмов, среди которых и его любимый мультфильм "Кунг-фу Панда".

Подписчики Кудайбергена стали теряться в догадках и закидали его в комментариях вопросами:

"Видимо, нас ждет что-то очень прикольненькое и красивое".



"Нам ждать твой саундтрек к новому шикарному мультфильму?"

"Создатели прикольного мультика удивились не меньше наверное".

"Немного теряюсь в догадках – это еще из Мумбая видео? Ты прекрасен!"

30 ноября 2022 года Димаш Кудайберген опубликовал видео с маленькой собакой в руках. Новый ролик умилил его фанатов.

