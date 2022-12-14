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Законодательство РК

Карета скорой помощи совершила двойное ДТП в Аксу

авто Фото: Zakon.kz
В городе Аксу столкнулись автомашины марки Hyundai (карета скорой помощи) и две машины марки Mercedes-Benz, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 6 декабря на пересечении улиц Камзина и Астана.

Известно, что водитель скорой спешил доставить в больницу мужчину, находящегося в коме. 

"Согласно пункту правил 6.1 ПДД РК, для получения преимущества перед другими участниками движения водители транспортных средств оперативных и специальных служб включают проблесковый маячок синего или красного цвета и специальный звуковой сигнал. При этом пользуются преимуществом они только после того, как убедились, что им уступают дорогу", – рассказали в ДП Павлодарской области.

Но водитель не убедился и попал в ДТП, отметили в полиции.


По факту в отношении водителя скорой начато административное производство по ч.1 ст. 610 КоАП РК.

Назначены экспертизы.

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