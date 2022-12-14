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Законодательство РК

В Темиртау ученик "заминировал" школу

звонок о бомбе Фото: pixabay
Звонок в Управление по чрезвычайным ситуациям города Темиртау поступил 14 декабря около 13:00. Звонивший заявил, что собирается "взорвать 20-ю школу и всех, кто там есть", сообщает Zakon.kz.

На место направили саперов и все экстренные службы. Полицейские эвакуировали из школы всех преподавателей и учеников – всего 500 человек. Также они оцепили территорию, сообщает пресс-служба МВД РК.

При осмотре взрывное устройство не обнаружили. По факту начали расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".


"Сотрудники отдела по противодействию экстремизму УП города Темиртау установили 12-летнего ученика учебного заведения. Он пояснил, что хотел пойти домой и поэтому сообщил о минировании школы".Пресс-служба МВД РК

В Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тыс. МРП (14,5 млн тенге по состоянию на 2022 год), либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Уголовная ответственность наступает для лиц, достигших 14-летнего возраста.

На основании судебного решения все затраты и ущерб подлежат возмещению по судебному решению. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.

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