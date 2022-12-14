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В Алматы полицейского осудили за помощь в возврате машины со штрафстоянки

приговор Фото: Zakon.kz
Приговором суда Медеуского района города Алматы от 12 декабря начальник отделения административной практики УП Медеуского района А. Бегматов признан виновным в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Антикора, Бегматов за 200 тыс. тенге решил вопрос по возврату машины со штрафстоянки.

"Он путем обмана и подстрекательством к даче взятки судье г. Алматы, путем подкупа, через посредника Р. Алиева завладел денежными средствами граждан В. Абдиева и А. Бадалова в сумме 200 тыс. тенге за положительное решение вопроса гражданина О. Абдиева по возврату автомашины со штрафной стоянки и непривлечения к административной ответственности", – говорится в сообщении.

Бегматову назначено наказание в виде штрафа в размере 6 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Посреднику Алиеву назначено наказание в виде штрафа в размере 3,7 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Абдиеву и Бадалову назначено наказание в виде штрафа каждому в размере 9,3 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

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