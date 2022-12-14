Саакашвили вновь объявил голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку, чтобы выразить протест в связи с тем, что пенитенциарная служба Минюста не позволила ему принимать участие в судебном процессе дистанционно, сообщает Zakon.kz.

О голодовке заявил адвокат заключенного Шалва Хачапуридзе.

"То, что сегодня произошло в Тбилисском горсуде, то, что его не подключили дистанционно, даже Сталин такого не делал. В знак протеста Саакашвили объявил голодовку", - цитирует РИА Новости Хачапуридзе.

Кроме того, экс-глава Грузии передал в СМИ письмо, где объяснил свое поведение.

"Сегодня мне было отказано в элементарном праве участвовать в собственном судебном процессе. Это является нарушением всех грузинских и международных норм, поэтому я вынужден принять крайнюю форму протеста - голодовку. Конечно же, осознаю все риски с учетом моего сегодняшнего состояния здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии участия в своем судебном процессе хотя бы посредством видеомоста. У всякой насмешки и унижения есть свои границы", - сказано в письме Саакашвили.

Ранее врачи не разрешили Саакашвили присутствовать в суде по состоянию здоровья. Ожидалось, что политик подключится к судебному процессу в прямом эфире из клиники, где проходит лечение после предыдущей длительной голодовки в тюрьме. В пенитенциарной службе пояснили, что у них нет соответствующей технической аппаратуры. Соратники бывшего президента уверены, что правительство Грузии делает все для того, чтобы не допустить появления Саакашвили на публике.

Отметим, что впервые он объявил голодовку сразу после задержания – она продлилась 50 дней. Затем Саакашвили объявил бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме.





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Против экс-президента Грузии в 2013 году возбудили четыре уголовных дела. По двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании «Имеди» и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более 1 млрд тенге) находятся на рассмотрении. 20 октября прошлого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, по этому делу ему грозит до пяти лет лишения свободы.





