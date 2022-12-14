В офисе партии Эммануэля Макрона прошли обыски

В офисе партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение", а также в штаб-квартире McKinsey в Париже прошли обыски в рамках расследования дела о финансировании предвыборной кампании Макрона американской консалтинговой компанией в 2017 году, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает телеканал BFMTV, в партии заявили о "готовности предоставить любую информацию, которая могла бы быть полезна" жандармам.

В ноябре национальная финансовая прокуратура начала расследование в отношении президента Макрона, чья предвыборная кампания 2017 года подозревается в незаконном финансировании со стороны американской консалтинговой фирмы McKinsey.

Сообщается, что расследование, начатое в ноябре, было поручено трем следственным судьям. В первую очередь они намерены расследовать связи между Макроном и McKinsey.

Французская прокуратора проверит, имели ли место в этом деле "фаворитизм" и "незаконное финансирование избирательной кампании".

Сам Макрон заявил, что узнал о расследовании из СМИ, добавив, что счета кампании 2017 года уже "неоднократно проверялись" и ему "никто не писал и не звонил" по этому делу.