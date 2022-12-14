Ситуация в Украине: беженцев выселяют из госжилья в Израиле, ЕК перечислила Киеву 500 млн евро
Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского
Представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) рассказал о том, что 14 декабря Украине от организации перечислили 500 млн евро в рамках ранее согласованной макрофинансовой помощи, сообщает Zakon.kz.
- Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что украинский парламент принял все законопроекты, необходимые для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии.
- Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) скоро перейдут на расчет торговой статистики в других валютах, а не в долларах США, убежден министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
- 100 украинских беженцев выселяют из спонсируемого государством жилья в Израиле, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на телеканал N12.
- Италия обещает направить на помощь населению Украины 10 млн евро, заявил вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни.
- Воздушную тревогу объявляли в Киевской, Житомирской и Винницкой областях. Она длилась чуть более 3 часов. Позже ее объявили в Запорожье.
- В Минобороны Украины анонсировали возможную очередную волну мобилизации после Нового года.
- США на финальной стадии разработки планов по отправке систем ПВО Patriot в Украину, сообщает CNN. Власти США могут объявить об отправке уже на этой неделе.
- Британия поставит Украине военную помощь на 50 млн фунтов стерлингов, сообщили в Министерстве обороны Королевства. Берлин дополнительно предоставит 50 млн евро в виде помощи на время зимы, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.
- Послы стран G7 в Украине посетили один из "пунктов несокрушимости" в Киеве.
- В Украине наладили производство 152 мм и 122 мм артиллерийских снарядов, об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
- Идея создания специализированного международного трибунала по расследованию действий РФ в Украине не нашла единой поддержки глав МИД стран Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
- Пресс-секретарь Кремля Песков утверждает, что от Украины не поступало предложений по поводу новогоднего перемирия.
- Поставляемое Украине иностранное вооружение продают на черном рынке, в частности в Африку, сообщил временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
- Также Пушилин заявил, что ущерб, который Украина нанесла ДНР, превышает 1,3 трлн рублей.
- Калининградские грузоотправители боятся использовать железную дорогу для транзита из-за непредсказуемого поведения Литвы, заявил губернатор Алиханов.
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