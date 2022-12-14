Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Покинувшим страну россиянам предлагают ограничить зарубежную "удаленку"

ноутбуки Фото: pixabay
Сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступил с предложением внести в Госдуму законопроект об ограничении удаленной работы для россиян, покинувших страну, сообщает Zakon.kz.

По его словам, уточняет RTVI, группа депутатов и сенаторов внесет в Госдуму законопроект до конца 2022 года.

Отмечается, что запрет на удаленную работу коснется чиновников, работников ряда транспортных отраслей и сотрудников из сферы информационной безопасности. 

В начале декабря Клишас допускал, что в России, пишет РБК, могут разработать изменения в законодательство, чтобы сделать нахождение за границей "менее комфортным" для россиян, покинувших страну с начала частичной мобилизации.

"Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", – сказал Клишас.

Читайте также

Ситуация в Украине: беженцев выселяют из госжилья в Израиле, ЕК перечислила Киеву 500 млн евро

В офисе партии Эммануэля Макрона прошли обыски

Саакашвили вновь объявил голодовку

Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
cпецсчет
В Казахстане всем детям до 18 лет откроют спецсчета в ЕНПФ
"Я знала, что получу все": Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Я знала, что получу все: Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
штормовое предупреждение синоптиков
Сильный мороз на востоке Казахстана, туманы и ветры – на юге страны: объявлено штормовое предупреждение
Кайрат Нуртас сменил имидж
Кайрат Нуртас сменил имидж
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления