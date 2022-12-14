Покинувшим страну россиянам предлагают ограничить зарубежную "удаленку"

Сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступил с предложением внести в Госдуму законопроект об ограничении удаленной работы для россиян, покинувших страну, сообщает Zakon.kz.

По его словам, уточняет RTVI, группа депутатов и сенаторов внесет в Госдуму законопроект до конца 2022 года.

Отмечается, что запрет на удаленную работу коснется чиновников, работников ряда транспортных отраслей и сотрудников из сферы информационной безопасности.

В начале декабря Клишас допускал, что в России, пишет РБК, могут разработать изменения в законодательство, чтобы сделать нахождение за границей "менее комфортным" для россиян, покинувших страну с начала частичной мобилизации.



"Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", – сказал Клишас.



