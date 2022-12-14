Аким СКО Айдарбек Сапаров встретился с аксакалами региона

Глава Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров провел встречу с представителями старшего поколения, которые на протяжении многих лет трудились во благо области и принимали непосредственное участие в ее развитии, сообщает Zakon.kz.

В начале встречи Сапаров лично поприветствовал каждого из собравшихся.





Фото: пресс-служба акимата СКО



Аким СКО отметил, что в политической деятельности важно опираться на опыт и мудрость старшего поколения. Также аким области кратко рассказал о планах по развитию региона. Уделено внимание экономике, инфраструктуре и социальной сфере, ремонту теплосетей, дорог, сетей водоснабжения, школ и больниц.





Фото: пресс-служба акимата СКО



Ветераны, в свою очередь, отметили важность совместной работы и поделились собственным видением развития области. Стоит отметить, что предложения представителей областного совета ветеранов обладают весомой ценностью и станут важным подспорьем в решении проблемных вопросов региона. Аким области подчеркнул, что все предложения и вопросы, озвученные в ходе встречи, будут учтены и включены в план развития области.



