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Аким СКО Айдарбек Сапаров встретился с аксакалами региона

аким, аксакалы, встреча Фото: пресс-служба акимата СКО
Глава Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров провел встречу с представителями старшего поколения, которые на протяжении многих лет трудились во благо области и принимали непосредственное участие в ее развитии, сообщает Zakon.kz.

В начале встречи Сапаров лично поприветствовал каждого из собравшихся. 


аким, аксакалы, встреча

Фото: пресс-служба акимата СКО

Аким СКО отметил, что в политической деятельности важно опираться на опыт и мудрость старшего поколения. Также аким области кратко рассказал о планах по развитию региона. Уделено внимание экономике, инфраструктуре и социальной сфере, ремонту теплосетей, дорог, сетей водоснабжения, школ и больниц. 


аким, аксакалы, встреча

Фото: пресс-служба акимата СКО

Ветераны, в свою очередь, отметили важность совместной работы и поделились собственным видением развития области. Стоит отметить, что предложения представителей областного совета ветеранов обладают весомой ценностью и станут важным подспорьем в решении проблемных вопросов региона. Аким области подчеркнул, что все предложения и вопросы, озвученные в ходе встречи, будут учтены и включены в план развития области. 


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Сапаров Айдарбек Северо-Казахстанская область
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