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Рекордный снегопад прошел в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск Фото: скриншот видео
Впервые за последние 6 лет в Усть-Каменогорске снег шел 30 часов подряд, из-за чего высота снежного покрова достигла более 1 м. Из-за непогоды в регионе закрывали дороги, а школьников перевели на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал "Астана", с последствиями снегопада борются более 200 коммунальных работников.

"Все основные магистрали, по которым ходят маршруты автобусов, все открыты, на утро вышло 207 единиц автобусного состава. С непогодой мы справляемся. Работы будут продолжены до полной очистки города". Замакима города Усть-Каменогорска Денис Федченко

Отмечается, что центральные улицы очищены, а вот по тротуарам пока возможно лишь одностороннее движение.

Также сообщается, что ночью в городе ожидается сильный мороз до -34 градусов. Такая погода сохранится все праздничные дни, уверяют синоптики, а уже на следующей неделе регион опять окажется во власти двухдневного снегопада.

Ранее сообщалось, что в трех областях Казахстана из-за мороза ограничено движение на трассах.

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