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Раненого детеныша косули нашли рыбаки в Павлодаре

детеныш Фото: pixabay
В пойме реки Иртыш в Павлодаре рыбаки нашли раненого детеныша косули, сообщает Zakon.kz.

О животном рыбаки рассказали лесникам, которые забрали малыша и отвезли в ветклинику. 

"При осмотре на брюшной области обнаружили старую резаную рану. Ей как минимум дней 10. Уже идет грануляция тканей. Сейчас нужна только хирургическая обработка и антибиотики внутримышечно. Будет есть, пить – значит, поправится", – сказали Pavlodarnews.kz ветеринары.

По словам руководителя учреждения по охране лесов и животного мира Аждара Жусупова, медики поставили детенышу уколы и обработали рану. Теперь его временно разместят на лыжной базе в селе Павлодарское, где находится еще одна косуля.

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