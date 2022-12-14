Раненого детеныша косули нашли рыбаки в Павлодаре

В пойме реки Иртыш в Павлодаре рыбаки нашли раненого детеныша косули, сообщает Zakon.kz.

О животном рыбаки рассказали лесникам, которые забрали малыша и отвезли в ветклинику.



"При осмотре на брюшной области обнаружили старую резаную рану. Ей как минимум дней 10. Уже идет грануляция тканей. Сейчас нужна только хирургическая обработка и антибиотики внутримышечно. Будет есть, пить – значит, поправится", – сказали Pavlodarnews.kz ветеринары.

По словам руководителя учреждения по охране лесов и животного мира Аждара Жусупова, медики поставили детенышу уколы и обработали рану. Теперь его временно разместят на лыжной базе в селе Павлодарское, где находится еще одна косуля.