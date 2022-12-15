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Защитника "Кайрата" выкупил петербургский "Зенит"

футболист Фото: Instagram/ kff_team kff_teamиnurik028
Защитника "Кайрата" Нуралы Алипа выкупил футбольный клуб из Санкт-Петербурга "Зенит", сообщает Zakon.kz.

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Как отмечает "Матч ТВ", общие затраты на выкуп трансфера 22‑летнего игрока не превысят 1,75 млн евро.

Алип стал игроком "Зенита" еще в феврале. Тогда было подписано арендное соглашение до конца 2022 года.

Контракт "Зенита" с Алипом будет рассчитан до конца сезона‑2024/25. В соглашении предусмотрены бонусы за игровое время в победных матчах по той же схеме, что применяется в других контрактах игроков на протяжении последних трех сезонов.

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Елена Беляева
Россия Казахстан
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