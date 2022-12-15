Новую версию вымирания европейских мамонтов и носорогов выдвинули биологи

Ученые Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга в Германии предполагают, что мамонты, бизоны и шерстистые носороги, обитавшие некогда в Европе, вымерли 11 тыс. лет назад из-за разрастания лесов, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, биологи проанализировали отложения из слоев отложений, взятых из двух мааров нагорья Айфель – из вулканических кратеров, впоследствии превратившихся в озера. Исследователи использовали их для реконструкции изменений ландшафта и численности мегафауны в этом районе за последние 60 тыс. лет. В первую очередь, их интересовала пыльца и споры грибов, отложившиеся в камне. В то время как пыльца свидетельствует о растительности прошлого, грибковые споры свидетельствуют о присутствии крупных млекопитающих, потому что некоторые плесневые грибы колонизируют только навоз крупных травоядных.



Согласно результатам исследования, люди-охотники и крупные млекопитающие действительно сосуществовали на данных территориях на протяжении нескольких тысяч лет.

"Отложения из мааров Айфеля не предоставили нам никаких доказательств того, что именно люди несут ответственность за уничтожение этих животных. Таким образом, гипотеза чрезмерной охоты, с помощью которой объясняют уничтожение мегафауны Северной Америки, не подтверждается для Центральной Европы", – говорится в сообщении.

На основе исследования зерен пыльцы исследователи установили, что 60 тыс. – 48 тыс. лет назад Айфель был покрыт еловыми лесами, которые при похолодании превратились в более открытую лесостепь. Этот тип местности оставался преобладающим с 43 тыс. – 30 тыс. лет назад. Впоследствии лесотундра Айфеля превратилась в полярную пустыню ледникового периода, где росла только трава.

Споры фекальных грибов мегафауны показывают, что именно эта среда была заселена крупными млекопитающими 48 тыс. – 11 тыс. лет назад. Кости, найденные в пещерах в Бельгии и отложениях гравия в долине Рейна, свидетельствуют о том, что мамонты, шерстистые носороги, бизоны, лошади и северные олени предпочитали именно холодный климат. Редкие леса более теплых периодов были предпочтительным местом обитания лосей и зубров.





"Когда деревья начали брать верх, крупные травоядные потеряли доступ к своему основному продукту питания, а именно к траве. Ни экстремальные климатические колебания за последние 60 тыс. лет, ни местная вулканическая активность и связанные с ней пожары, по-видимому, не сыграли роли в их исчезновении", - отмечается в публикации.